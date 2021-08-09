Захист для очей: як вибрати сонцезахисні окуляри для мотоцикліста
Багато водіїв, особливо в сонячну погоду, вважають за краще їздити в захисних окулярах. Для мотоциклістів правильний вибір цього аксесуара важливий подвійно - окуляри повинні бути особливо зручними та захищати не тільки від яскравого світла, але і від пилу, повідомляє Профиль.
На що звернути увагу при виборі сонцезахисних окулярів для мотоцикліста?
Користь сонцезахисних окулярів для мотоцикліста
Цей аксесуар виконує відразу кілька важливих функцій. В першу чергу, сонцезахисні окуляри допомагають поліпшити видимість при яскравому світлі. Це підвищує безпеку руху. Правильно підібрані окуляри знижують навантаження на очі.
Якщо у мотоциклетного шолома немає щитка, його роль частково виконують окуляри. Вони захищають очі від пилу і дрібного сміття, який на великій швидкості може нанести серйозні травми.
Типи лінз
Сонцезахисні окуляри ефективні в основному завдяки лінзам. Оправа грає свою роль в тому, щоб окуляри були зручними, але захищають очі саме лінзи. Які типи лінз використовуються в сучасних сонцезахисних окулярах для мотоциклістів?
- легкі і дуже міцні полікарбонатні лінзи повністю захищають від ультрафіолетового випромінювання;
- поляризовані лінзи допомагають захистити очі від відблисків світла, відбитого від асфальту або автомобілів;
- дзеркальні лінзи можуть зменшити кількість прохідного через них світла на 60%, що найкраще підходять для екстремальних умов;
- фотохромні лінзи змінюють прозорість в залежності від рівня ультрафіолетового випромінювання;
- мотоциклістам з дефектами зору рекомендується звернутися до лікаря за рецептом на лінзи з оптичними склом;
- змінні лінзи можна вибирати в залежності від погодних умов.
Особливості вибору сонцезахисних окулярів
Підбирати сонцезахисні окуляри для мотоцикліста слід з урахуванням того, з яким шоломом їх носитимуть. Окуляри повинні максимально зручно сидіти та не злітати під час руху. На що ще варто звернути увагу при виборі?
- наскільки добре лінзи й оправа захищені від подряпин;
- чи є на лінзах водовідштовхувальне покриття зовні та покриття від запотівання зсередини;
- можливість прикріпити зав'язки, надійно утримувачі окуляри на голові;
- наявність, якість і можливість легкої заміни м'яких захисних елементів на оправі.