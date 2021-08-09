САП оскаржила запобіжний захід Чаусу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про обрання екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні подали апеляцію на обраний запобіжний захід. Прокуратура проситиме апеляційну палату ВАКС про тримання підозрюваного під вартою", - сказали в САП.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на засіданні з обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу, яке тривало 10 годин, помістив екссуддю під домашній цілодобовий арешт із носінням електронного браслета терміном до 18 серпня.