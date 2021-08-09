САП оскаржила запобіжний захід Чаусу

САП оскаржила запобіжний захід Чаусу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про обрання екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні подали апеляцію на обраний запобіжний захід. Прокуратура проситиме апеляційну палату ВАКС про тримання підозрюваного під вартою", - сказали в САП.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на засіданні з обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу, яке тривало 10 годин, помістив екссуддю під домашній цілодобовий арешт із носінням електронного браслета терміном до 18 серпня.

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