Україна експортувала 94% граничного обсягу соняшникової олії

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 19 квітня поточного року між Мінекономіки та асоціацією "Укроліяпром", у додатку до нього, визначені граничні обсяги експорту олії соняшникової у 2020/21 МР в обсязі 5380 тис.тонн, повідомляє Укролияпром.

За даними Держмитслужби України за 11 місяців 2020/21 МР (станом на 01.08.2021 року) з України експортовано майже 5074 тис.тонн олії соняшникової.

Залишилось експортувати у серпні поточного маркетингового року 306 тис.тонн.