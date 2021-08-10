Голодування виявилося корисним в боротьбі з інфекціями

Канадські дослідники в експериментах на мишах показали, що обмеження харчування може бути корисним для організму при розвитку в ньому бактеріальних інфекцій, повідомляє Лента.Ру.

Втрата апетиту є широко поширеним симптомом при інфекційних захворюваннях. Однак неясно, чи захищає голодування при боротьбі з інфекціями, або ж, навпаки, збільшує схильність ім.

У своєму новому дослідженні вчені з Університету Британської Колумбії змушували мишей голодувати протягом 48 годин до і перед зараженням бактерією Salmonella enterica - одним з основних збудників сальмонельозу. Робота вчених опублікована в журналі PLOS Pathogens.

Виявилося, що у позбавлених харчування мишей у порівнянні з «ситими» істотно зменшилися симптоми інфекції, зокрема, практично зникли запалення і пошкодження тканин кишківника.

Коли таких піддослідних погодували, виявилося, що число сальмонел в їх організмі різко збільшилася. Подібні результати спостерігалися і в експериментах з бактеріями Campylobacter jejuni. При цьому у гнотобіотіческіх (вирощених в повністю стерильній обстановці) мишей голодування ніяк не вплинуло на поширення сальмонел - що може говорити про те, що його ефект пояснюється впливом на мікробіом організму.

На думку вчених, їх дослідження показує, що лікувальне голодування або обмеження калорійності їжі може дозволяти боротися з інфекційними (а, можливо і з неінфекційними) кишковими захворюваннями.