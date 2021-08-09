Обвинуваченого у вбивстві Веремія відпустили під нічний домашній арешт

Сьогодні, 9 серпня суд змінив запобіжний захід для Павла Бялая, який обвинувачується у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія. З тримання під вартою його відпустили під нічний домашній арешт, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє ГО "Адвокатська дорадча група".

"Шевченківський суд 9 серпня 2021 року відпустив з-під варти Павла Бялая та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту" , - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на засіданні колегія розглядала клопотання прокурора про продовження арешту Бялая. Однак, суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід.

Відомо, що Павло Бялай є "правою рукою" Юрія Крисіна за версією слідства.

Зокрема, він обвинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Відомо, що Бялай обвинувачений як у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, так і в інших злочинах за:

п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 296 (групове хуліганство);

ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину);

ст. 340 (перешкоджання зборам);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Нагадаємо, суд звільнив організатора "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями.

Зокрема, за звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганстві та перешкоджанні мітингам.

Автор: Марія Кучерявець