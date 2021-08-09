Латвія також вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва пропонує уряду оголосити надзвичайну ситуацію на латвійсько-білоруському кордоні. Таке рішення необхідно, щоб захистити латвійські та зовнішні кордони Європейського союзу від "зброї нелегальної міграції", повідомляє Делфи.

При позитивному рішенні надзвичайна ситуація буде введена на частини Аугшдаугавского і Красилівський країв, що дозволить Державній прикордонній службі затримувати нелегальних мігрантів і повертати їх на кордон, яку вони перетнули. На такий крок раніше пішли литовська влада, тому нелегальні мігранти в останні дні все частіше намагаються перетнути латвійський і польський кордони.

Зауважимо, що за останні три дні за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 214 осіб. Державна прикордонна охорона (ГПО) працює в режимі підвищеної готовності, щоб реагувати на спроби незаконного перетину кордону Латвії. Одну групу осіб, які були готові потенційно незаконно перетнути кордон, не пустили в країну. 39 порушників було затримано на кордоні в суботу, 35 - у неділю, 86 - в понеділок, йдеться в повідомленні міністерства. З урахуванням ситуації в Литві, а також прийнявши в увагу зрослі ризики на латвійсько-білоруському кордоні, латвійська влада для охорони кордону ввели посилений нагляд і мобілізували ресурси ГПО і армії. Підтримка надається і з боку Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex.