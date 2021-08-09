Міжнародний аудитор не рекомендує знижувати тарифи на електроенергію для населення

Міжнародний аудитор не рекомендує знижувати тарифи на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію для населення мають бути встановлені на економічно обґрунтованому рівня для стимулювання інвестицій, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в рекомендаціях міжнародної аудиторської компанії E&Y по стимулюванню розвитку економіки, виконаних на замовлення Кабінету міністрів України.

"В Україні тарифи на електроенергію для населення встановлені в розмірі 1,68 грн / кВт-год, що набагато нижче у порівнянні з цінами для промислових споживачів і нижче економічно обґрунтованого рівня", - йдеться у звіті.

За рекомендаціями E&Y, переведення цін для домогосподарств на ринковий рівень підвищить конкурентоспроможність вітчизняної економіки в цілому як на місцевому, так і на міжнародних ринках.

Нагадаємо, всупереч рекомендаціям E&Y, підготовленим на замовлення самого Кабміну, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

Шляхом відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

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