Міжнародний аудитор не рекомендує знижувати тарифи на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію для населення мають бути встановлені на економічно обґрунтованому рівня для стимулювання інвестицій, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в рекомендаціях міжнародної аудиторської компанії E&Y по стимулюванню розвитку економіки, виконаних на замовлення Кабінету міністрів України.

"В Україні тарифи на електроенергію для населення встановлені в розмірі 1,68 грн / кВт-год, що набагато нижче у порівнянні з цінами для промислових споживачів і нижче економічно обґрунтованого рівня" , - йдеться у звіті.

За рекомендаціями E&Y, переведення цін для домогосподарств на ринковий рівень підвищить конкурентоспроможність вітчизняної економіки в цілому як на місцевому, так і на міжнародних ринках.

Нагадаємо, всупереч рекомендаціям E&Y, підготовленим на замовлення самого Кабміну, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

Шляхом відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.