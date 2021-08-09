Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 10 серпня

Практично по всій Україні погода зіпсується. За винятком кількох областей, країну накриє дощем і грозами. І лише в парі регіонів термометр покаже більше 30°С.

У вівторок, 10 серпня, найхолоднішим регіоном уже традиційно виявиться захід - там прогнозують 24-27°С удень і 13-16°С уночі. Правда, на Закарпатті вдень буде на пару градусів вище - там обіцяють 27-30°С. Така ж температура очікується також у центрі країни, на півночі та в Криму. Тільки ночі там будуть теплішими: 15-19°С, 16-18°С і 19-21°С відповідно. Однак, у Житомирській області очікується 26-28°С удень, а в Дніпропетровській - 29-31°С. На сході ж і на півдні країни термометр покаже 30-32°С удень і 18-21°С уночі.

Дощі з грозами 10 серпня очікуються по всій території країни, за винятком Одеської, Кіровоградської, Волинської та Рівненської областей. На півдні очікується сильний вітер - 11-18 км/год у середньому, місцями шквали до 22-25 км/год. На сході, у центрі та на півночі буде вітер близько 7-18 км/год, при чому в перших двох регіонах можливі шквали до 22 км/год. На заході та в Криму обіцяють невеликий вітер - 4-14 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 10 серпня в південно-східній частині країни очікуються грози, у окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий). Також 10 серпня в східних, а також у Сумській, Київській, Чернівецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 10 серпня очікується температура від 19 до 28°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозують.