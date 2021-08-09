У РФ хочуть заборонити в'їзд "образив російськомовних"
Депутати Держдуми РФ готують законопроєкт, який забороняє в'їзд до РФ людям, "які образили російськомовних", повідомляє Деловая столица.
Про це повідомив спікер нижньої палати парламенту РФ В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі.
За його словами, нерідкі випадки, коли нібито нападають на тих, хто розмовляє російською мовою. Зокрема, нещодавно відбувся напад на продавчиню в Киргизії за те, що вона говорила з покупцем російською.
"Це не перший випадок, неприпустимий, враховуючи, що російська мова в Киргизії носить статус офіційної і це положення закріплене в Конституції країни. Депутати пропонують опрацювати заходи реагування, в тому числі — у вигляді заборони на в'їзд до Росії тим, хто дозволяє собі подібні дії на адресу російськомовних жителів", — написав Володін.