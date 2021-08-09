Лукашенко заявив, що ніякого "крота" в оточенні Зеленського не було

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує, що президент України Володимир Зеленський або його оточення минулоріч повідомили білоруській стороні про операцію по "вагнерівцям", повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок.

За його словами, інформацію про прибуття в країну бойовиків він дізнався від білоруського КДБ.

"Я вам розповів, якщо ви інше побачите — це брехня" , — сказав Лукашенко.

За його словами, Зеленського можна «покарати» лише за те, що Київ, на відміну від Москви, не надіслав свого генпрокурора.

Крім того, Лукашенко заперечує, що українська сторона повідомляла білоруській про те, що серед «вагнерівців» були ті, хто воювали на Донбасі проти української армії.

"Це просто проти Зеленського, який би він не був поганий, непотрібна вакханалія. Зеленський до цього абсолютно непричетний" , — підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 14 серпня 2020 року Білорусь передала Росії 32 бойовиків ПВК "Вагнера", затриманих 29 липня. Президент України Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" несправедливим рішенням, наслідки якого будуть катастрофічними.

Згодом з'явилася інформація, що операцію із затримання найманців російської ПВК "Вагнера", що воювали на Донбасі, готували спецслужби України, проте дані про неї злив "кріт" із оточення президента Володимира Зеленського. За даними низки ЗМІ, це був глава Офісу президента Андрій Єрмак. У свою чергу, президент Зеленський назвав інформацію про "крота" і зрив спецоперації "маренням".