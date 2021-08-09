СБУ звинуватила двох співробітників "Укренерго" в корупції на 384 млн гривень

Служба безпеки України викрила двох посадовців провідного державного енергетичного підприємства на масштабній корупції. Посадовці своїми діями завдали держави збитків на близько 384 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

За даними СБУ, голова тендерного комітету та його заступник використали своє службове становище та безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту. Вони допомогли виграти тендер іншій компанії.

"За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн гривень" , - зазначили в СБУ.

Як розповіло джерело в правоохоронних органах, мова йде про державне підприємство "Укренерго" та будівництво підстанції "Кремінська" на території Луганської області.

СБУ вже завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт щодо посадовців до суду. Їм інкримінують вчинення злочину за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Автор: Дмитро Левицький