Польща затримала рекордну кількість мігрантів на кордоні з Білоруссю

Рекордна кількість мігрантів перетнула польський кордон з Білоруссю, повідомляє Европейская правда.

З п'ятниці прикордонники затримали 349 нелегальних мігрантів, які перетинали білоруський кордон. Мігранти, ймовірно, з Іраку та Афганістану.

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Найбільша група з 85 осіб була затримана в суботу, 7 серпня, в Кузьниці.

Прессекретар прикордонної служби Анна Міхальська заявила, що кількість мігрантів, затриманих з п'ятниці, стала рекордною.

Цього року Підляське відділення прикордонної служби, яке працює на кордоні з Білоруссю, затримало 871 нелегала.

У 2020 році прикордонна служба затримала 122 нелегальних мігранти, які перетинали білоруський кордон.