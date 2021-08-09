Зеленський представив новопризначених командувачів Повітряними силами і ДШВ

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на острів Зміїний представив новопризначених командувачів Повітряних сил і Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє прес-служба глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського", - сказав президент.

Відповідні кадрові укази від 9 серпня про звільнення Сергія Дроздова з посади командувача Повітряних сил ЗСУ, призначення на цю посаду Миколи Олещука, а також про призначення Максима Миргородського командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ розміщено на сайті глави держави.

Як зазначає прес-служба, полковник Миргородський раніше був командувачем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він також є першим учасником війни на сході України, який став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", - наголосив президент.

Зокрема, генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац із вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним із ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.