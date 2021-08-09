Канадська влада впровадила черговий пакет санкцій щодо Мінська

Канада в понеділок оголосила про впровадження додаткових санкцій щодо ключових секторів білоруської економіки в розрахунку на те, що це знизить доступ білоруської держави до міжнародних фінансів, ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті канадського уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.

За словами міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, нові санкції спрямовані проти тривалих, систематичних порушень прав людини в Білорусі.

У повідомленні наголошується, що з моменту проведення президентських виборів у Білорусі минув рік, і "відтоді не припинялася жахлива несправедливість із боку білоруської влади".