Канадська влада впровадила черговий пакет санкцій щодо Мінська
Канада в понеділок оголосила про впровадження додаткових санкцій щодо ключових секторів білоруської економіки в розрахунку на те, що це знизить доступ білоруської держави до міжнародних фінансів, ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті канадського уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.
За словами міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, нові санкції спрямовані проти тривалих, систематичних порушень прав людини в Білорусі.
У повідомленні наголошується, що з моменту проведення президентських виборів у Білорусі минув рік, і "відтоді не припинялася жахлива несправедливість із боку білоруської влади".
"Вжиті заходи стануть новою мірою тиску на білоруське керівництво і скерують чіткий сигнал білоруському народу про те, що Канада продовжить перебувати пліч-о-пліч із ним у його тривалих зусиллях жити мирно і без страху переслідування у відкритому демократичному суспільстві", - наголошується в документі.