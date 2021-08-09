Байден ввів санкції проти Білорусі
Президент США підписав указ про введення санкцій щодо режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє Деловая столица.
Так, санкції були введені за репресії проти інакомислячих, ліквідацію політичної опозиції і організацій громадянського суспільства, фальсифікацію результатів президентських виборів, створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень.
Обмежувальні заходи введені проти наступних компаній і осіб:
- ВАТ "Білоруськалій", яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших в світі виробників калію і джерелом незаконного багатства для представників режиму Лукашенка;
- Національний олімпійський комітет Білорусі за сприяння у відмиванні грошей, ухилення від санкцій і обхід візових заборон, і з якому Міжнародний олімпійський комітет публічно виніс осуд за нездатність захистити спортсменів від репресій;
- бізнесмени, які підтримують режим Лукашенка, а також п'ятнадцять компаній, з якими вони пов'язані, включаючи приватний "Абсолютбанк";
- додаткові організації, які працюють в тютюновому, будівельному, енергетичному і транспортному секторах економіки Білорусі.
Варто зазначити, що головою Національного олімпійського комітету Білорусі є старший син диктатора Віктор Лукашенко.