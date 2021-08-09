Валютний ринок: сюрпризи понеділка

У понеділок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. За підсумками торгової сесії був встановлений новий річний мінімум.

Протистояння між експортерами, які сьогодні вийшли на ринок з продажем валюти, і нерезидентами, активізувати продажу ОВДП на вторинному ринку з наступною конвертацією отриманої гривні в валюту, забезпечили динамічну торгівлю в інтервалі 26,78-26,83 гривень. Перевищення попиту над пропозицією оперативно гасилось продавцями, а на зниженні підключалися нові покупці. Зовсім непомітним на тлі їхньої боротьби став вихід Національного банку на самому початку торгової сесії. Регулятор зібрав кілька заявок на продаж за ціною 26,79-26,7925 гривень на суму близько 5 млн доларів - і пішов так само непомітно, як і з'явився.

Закрили торги понеділка на 5,7 копійок на покупці і 6 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,77 / 26,88 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися трохи ширше попередніх днів: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 26,79 гривень пройшла в 9:33. На початку торгів число продавців в 2 рази перевищувало число покупців, тому котирування відразу ж почали зниження. Після того, як пішли угоди по 26,78-26,79 гривень, на ринку з'явився Citibank. Його агресивне скуповування валюти швидко перемістила торгівлю в діапазон 26,83-26,84 гривень. Такі ціни явно підійшли експортерам; на ринок з продажем вийшов «Укрексімбанк». Надалі, саме Citibank в ролі покупця і «Укрексімбанк» в ролі продавця валюти і стали головними дійовими особами сьогоднішньої торгової сесії. Незадовго до закінчення торгів Citibank пішов, і котирування різко провалилися до 26,74 гривень на покупку, встановивши новий річний мінімум.

Котирування закриття - 26,745 / 26,765 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився майже в 2 рази в порівнянні з минулою п'ятницею і склав 132,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8022 гривень.

Офіційний курс долара на 10 серпня встановлений на позначці 26,8011 гривень за долар, зниження на 3,35 копійки.

Офіційний курс євро на 10 серпня встановлений на позначці 31,5302 гривні за євро, зниження на 14,54 копійок.

Готівковий долар підтримав зниження, що почалося на міжбанку. Вранці в столиці оптові обмінники продавали готівкового «американця» по 26,92-26,93 гривень, потім цінник ненадовго опустився до 26,88-26,89 гривень, до обіду - знову виріс до 26,91 гривень, а до вечора - знову опустився до 26,88-26,89 гривень. Такі коливання в точності повторили поведінку безготівкового долара.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1742. Денний діапазон коливань євро до моменту написання статті - всього 28 пунктів, причому лише после 17:00 стояв на місці євро пішов вниз, відреагувавши на зміцнення долара після виходу даних про кількість нових вакансій в США. Готівковий євро продовжив дешевшати синхронно з доларом: до вечора цінник опустили на 10 копійок в порівнянні з ранком, до 31,57-31,58 гривень.

Російський рубль вранці ще раз перевірив на міцність рівень 73 рубля за долар, після чого почав зниження і до вечора опустився до 73,70 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,60-73,70 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці поки ніяк не відреагував на це: основна маса обмінниках продовжує продавати його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.