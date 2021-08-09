Валютний ринок: сюрпризи понеділка
У понеділок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. За підсумками торгової сесії був встановлений новий річний мінімум.
Протистояння між експортерами, які сьогодні вийшли на ринок з продажем валюти, і нерезидентами, активізувати продажу ОВДП на вторинному ринку з наступною конвертацією отриманої гривні в валюту, забезпечили динамічну торгівлю в інтервалі 26,78-26,83 гривень. Перевищення попиту над пропозицією оперативно гасилось продавцями, а на зниженні підключалися нові покупці. Зовсім непомітним на тлі їхньої боротьби став вихід Національного банку на самому початку торгової сесії. Регулятор зібрав кілька заявок на продаж за ціною 26,79-26,7925 гривень на суму близько 5 млн доларів - і пішов так само непомітно, як і з'явився.
Закрили торги понеділка на 5,7 копійок на покупці і 6 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,77 / 26,88 (купівля / продаж).
Торги понеділка відкрилися трохи ширше попередніх днів: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 26,79 гривень пройшла в 9:33. На початку торгів число продавців в 2 рази перевищувало число покупців, тому котирування відразу ж почали зниження. Після того, як пішли угоди по 26,78-26,79 гривень, на ринку з'явився Citibank. Його агресивне скуповування валюти швидко перемістила торгівлю в діапазон 26,83-26,84 гривень. Такі ціни явно підійшли експортерам; на ринок з продажем вийшов «Укрексімбанк». Надалі, саме Citibank в ролі покупця і «Укрексімбанк» в ролі продавця валюти і стали головними дійовими особами сьогоднішньої торгової сесії. Незадовго до закінчення торгів Citibank пішов, і котирування різко провалилися до 26,74 гривень на покупку, встановивши новий річний мінімум.
Котирування закриття - 26,745 / 26,765 (покупка / продаж).
- Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився майже в 2 рази в порівнянні з минулою п'ятницею і склав 132,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8022 гривень.
- Офіційний курс долара на 10 серпня встановлений на позначці 26,8011 гривень за долар, зниження на 3,35 копійки.
- Офіційний курс євро на 10 серпня встановлений на позначці 31,5302 гривні за євро, зниження на 14,54 копійок.
Готівковий долар підтримав зниження, що почалося на міжбанку. Вранці в столиці оптові обмінники продавали готівкового «американця» по 26,92-26,93 гривень, потім цінник ненадовго опустився до 26,88-26,89 гривень, до обіду - знову виріс до 26,91 гривень, а до вечора - знову опустився до 26,88-26,89 гривень. Такі коливання в точності повторили поведінку безготівкового долара.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1742. Денний діапазон коливань євро до моменту написання статті - всього 28 пунктів, причому лише после 17:00 стояв на місці євро пішов вниз, відреагувавши на зміцнення долара після виходу даних про кількість нових вакансій в США. Готівковий євро продовжив дешевшати синхронно з доларом: до вечора цінник опустили на 10 копійок в порівнянні з ранком, до 31,57-31,58 гривень.
Російський рубль вранці ще раз перевірив на міцність рівень 73 рубля за долар, після чого почав зниження і до вечора опустився до 73,70 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,60-73,70 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці поки ніяк не відреагував на це: основна маса обмінниках продовжує продавати його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.