Троє поліцейських постраждали внаслідок вибуху гранати в Кривому Розі

Внаслідок підриву гранати у Кривому Розі на території комбінату постраждали троє правоохоронців, повідомляє РБК-Украина.

Попри спробу встановити контакт з чоловіком, поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії.﻿

Згідно з даними слідства, під час спроби встановити контакт з чоловіком, останній дістав з кишені другу гранату.﻿

Поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії, оскільки під час переговорів, зловмисник кинув снаряд й він вибухнув.﻿

Внаслідок інциденту чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, у зв’язку з чим лікарі його негайно госпіталізували.﻿

"Поранення від вибуху також отримали троє патрульних роти ТОР. Їм було надано необхідну медичну допомогу" , - відзначає пресслужба.

Автор: Сергій Пишкін