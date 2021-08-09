Троє поліцейських постраждали внаслідок вибуху гранати в Кривому Розі

Внаслідок підриву гранати у Кривому Розі на території комбінату постраждали троє правоохоронців, повідомляє РБК-Украина.

Попри спробу встановити контакт з чоловіком, поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії.﻿

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Згідно з даними слідства, під час спроби встановити контакт з чоловіком, останній дістав з кишені другу гранату.﻿

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Поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії, оскільки під час переговорів, зловмисник кинув снаряд й він вибухнув.﻿

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Внаслідок інциденту чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, у зв’язку з чим лікарі його негайно госпіталізували.﻿

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"Поранення від вибуху також отримали троє патрульних роти ТОР. Їм було надано необхідну медичну допомогу", - відзначає пресслужба.
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Автор: Сергій Пишкін

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