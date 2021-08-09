Лукашенко не брав участі в жодному раунді мінських переговорів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, не брав участі в мінських переговорах у 2014-15 роках, його роль зводилася до приймаючої сторони, зазначає співголова парламентської фракції "Європейська солідарність", уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях у 2014-19 роках Ірина Геращенко, повідомляє Интерфакс-Украина.

При цьому за її словами, проведення цих переговорів були для Лукашенка шансом вийти з міжнародної ізоляції, повідомляється на сайті "Європейської солідарності". "Вперше за десятиріччя він зустрічав в холі свого нового, помпезного президентського палацу високих гостей з Європи. Єдина його "участь" у тодішніх подіях – це офіційне фото з президентами і канцлером. У важких і виснажливих мінських переговорах він участі не брав, не був присутній на жодному раунді і жодній закритій зустрічі", - написала Геращенко у Facebook.

Нардеп наголосила, що дуже дивно слухати версію подій від Лукашенка, яку він може розповідати тільки зі слів президента РФ Володимира Путіна, а "вагу слів Путіна знає весь світ".