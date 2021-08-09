У річці Тетерів почався мор риби: Житомир може залишиться без водопостачання

У ніч на 7 серпня на головній каналізаційній насосній станції Житомира відбулася аварійна ситуація: в результаті великої кількості опадів було затоплено машинний зал. Работнікам КП "Житомирводоканал" не вдалося врятувати насосне обладнання від затоплення і 7 тис. Куб. м (7 000 000 літрів) неочищених стоків потрапили в Тетерів, повідомляє Журнал Житомира.

Відомо, що воду з машинного залу відкачали. Далі ведуться роботи по заміні двигунів насосної станціі.7 серпня було скликано позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомляє міськрада, комісія прийняла рішення проводити щогодинний аналіз води в річці.

У разі погіршення показників, перш за все, концентрації кисню, будуть спускати водосховище "Відсічне". Таким чином планують прискорити плин у річці. У разі, якщо спуск водосховища не спрацює, перейдуть до більш радикальних заходів: повне призупинення водопостачання міста.

За фактом виникнення аварії на напірному каналізаційному колекторі ГКНС проводиться службове розслідування.

Масовий мор риби

8 серпня на річці Тетерів зафіксували масовий мор риби.

Фото і відео мертвої риби на берегах річки публікують житомиряни в соцмережах. Станом на ранок 9 серпня, у Державній екологічній інспекції Поліського округу ніяк не коментують ситуацію.