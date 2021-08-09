Таліби шостий провінційний центр Афганістану

Рух "Талібан" узяв під контроль місто Айбак - столицю провінції Саманган на півночі Афганістану, заявив заступник губернатора цієї провінції Сефатуллу Самангані, повідомляє Интерфакс-Украина.

За даними ЗМІ, це шосте місто в Афганістані масштабу столиці провінції, захоплене талібами. У випадку з Айбаком таліби увійшли в місто без бою після того, як місцеві старійшини закликали владу позбавити місто від боїв.

"Губернатор з цим погодився і вивів усі війська з міста", - заявив Самгані, уточнивши, що тепер таліби повністю контролюють Айбак.

Зі свого боку, в "Талібані" підтвердили взяття Айбака, уточнюють ЗМІ.

Тим часом "Талібан" оголосив, що його бійці увійшли в Мазарі-Шаріф - найбільше місто на півночі Афганістану. Однак ця інформація не підтверджена.

Раніше в серпні рух "Талібан" захопив місто Зарандж (столиця провінції Німроз), місто Шибарган (столиця провінції Джаузджан), місто Талукан (провінція Тахар), місто Сарі-Пуль (столиця однойменної провінції), місто Кундуз (столиця однойменної провінції).

За останні кілька тижнів бойовики угруповання "Талібан" швидко захоплювали афганські території, зокрема кілька ключових пунктів на кордонах з сусідніми країнами. Також вони загрожують столицям кількох провінцій. Це відбувається на тлі виведення з Афганістану сил США і їх партнерів.

США і їх партнери з НАТО почали виведення контингенту з Афганістану в травні 2021 року. Спочатку планувалося, що операція повинна завершитися до 11 вересня 2021 року. Однак потім з'ясувалося, що цей процес проходить швидше, ніж очікувалося.