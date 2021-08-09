"Укренерго" б'є на сполох через запаси вугілля на складах ТЕС

Обсяг запасів вугілля на складах теплоелектростанцій на третину менше, ніж зазначено в графіку накопичення палива, який був затверджений Міністерством енергетики, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укренерго".

"Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня" , — йдеться в повідомленні.

Так, станом на 9 серпня на складах ТЕС знаходиться 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (2 серпня, 805 тис. тонн). Обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 2 серпня виріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового — зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.