Прибудинкова територія: на що звернути увагу

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій поінформував про те, як правильно проектувати прибудинкову територію, адже саме ця ділянка має виконувати велику кількість функцій: місце для відпочинку, зелена зона, територія для тимчасового паркування автомобілів та безпечного пересування пішоходів, повідомляє UBR.

Він зазначив, що проектування прибудинкових територій регулюється Державними будівельними нормами 2.2-5: 2011 "Благоустрій територій".

У розділі "Благоустрій прибудинкових територій" наведені основні вимоги:

повинно бути передбачено проїзд (проїзди), пішохідні комунікації (основні, другорядні), велодоріжки, майданчики (дитячі, спортивні, для відпочинку, розміщення контейнерів для збору побутових відходів, для гостьових автостоянок, майданчики для вигулу собак), озеленення території;

в місцях перетину пішохідних доріг з автомобільними проїздами повинні бути плавні переходи для пересування маломобільних груп населення;

проїжджа і пішохідна частини повинні бути розмежовані;

між вимощенням житлового будинку та проїздом повинні бути передбачені прибудинкові смуги озеленення.

висота огорожі прибудинкової території (при наявності) повинна бути не більше 2 м на кордоні з сусідніми земельними ділянками і не більше 2,5 м на кордоні з вулицею.

Повідомляється, що розміщення дитячих, спортивних і сміттєвих майданчиків вздовж магістральних вулиць забороняється.

Чиновник радить при покупці квартири звертати увагу на те, як спроектована прибудинкова територія.