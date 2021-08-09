"Нацкорпус" заявив про ймовірний штурм хабу на заводі "Атек"

Служба безпеки України планує 10 серпня здійснити силове захоплення націоналістичного хабу на базі заводу "Атек", заснованого активістами "Національного корпусу", повідомляє УНИАН.

Про це йдеться на сайті партії.

"За нашою інформацією, завтра, 10 серпня, силовики планують захоплення молодіжного націоналістичного хабу, що знаходиться на базі заводу "Атек". До штурму вирішили підготуватись дуже серйозно: із залученням спецпідрозділу "Альфа" та співробітників головного управління СБУ" , - сказано в тексті заяви.

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"Нацкорпус" пропонує усім ЗМІ відвідати хаб на "Атеку" та пересвідчитися у відсутності незаконних предметів. "Ми запрошуємо всіх охочих представників ЗМІ відвідати молодіжний хаб сьогодні, 9 серпня, до можливого штурму, та особисто переконатись, що на території хабу немає жодних незаконних речей, про які завтра, припускаємо, уже готуються писати телеграм-канали з Офісу президента та ватні ЗМІ. Ми відкриті та готові надати журналістам всю необхідну їм інформацію" , - заявили в партії.

Заява завершується словами: " Що стосується можливих "гостей" із правоохоронних структур - ми вас чекаємо! ".

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 5 серпня у Харкові СБУ провела обшуки та арешти. Серед затриманих опинилися кілька ветеранів війни та місцевих громадських активістів. Партія назвала це політичними переслідуваннями з боку президента Володимира Зеленського.