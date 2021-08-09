В Індії навушники вибухнули прямо у вусі чоловіка

В Індії чоловік помер через вибух дротових навушників під час телефонного дзвінка. 28-річний чоловік втратив життя після того, як аксесуар для смартфона вибухнув прямо в його вусі, повідомляє УНИАН.

Трагічний інцидент стався в індійському штаті Раджастан. Чоловік використовував навушники, підключені до смартфона. При цьому він говорив телефоном. У цей момент гаджет був на зарядці. У будинку, де знаходився молодий чоловік, різко згасло, а потім знову з'явилося світло.

У підсумку навушники вибухнули прямо у вухах чоловіка. Через це житель Індії втратив свідомість, його госпіталізували. Однак у лікарні його не врятували - чоловік помер через зупинку серця.

Повідомляється, що трагедія могла статися через неякісне складання аксесуара або стрибка напруги.

Якого бренду були навушники, що вибухнули - ЗМІ не уточнюють. Відомо, що аксесуар створила маловідома індійська компанія.