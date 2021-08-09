Ляшко анонсував продовження карантину в Україні

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету Міністрів продовжити карантин на території України ще на два місяці, повідомляє Укрінформ.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми почали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. в Україні також треба буде продовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом будемо ініціювати перед Кабінетом Міністрів", - сказав Ляшко.

Він додав, що в разі, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес почнеться без будь-яких карантинних обмежень, тільки з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У разі, якщо та чи інша область буде переходити на інший рівень епідбезпеки, освітній процес буде тривати, але тільки в разі вакцинації 80% педагогів в кожному конкретному навчальному закладі.

За словами Ляшка, тільки в деяких регіонах вакциновані понад 50% педагогів.