Мовний омбудсмен прокоментував обійми атлетки Магучіх з росіянкою

Українські спортсмени на міжнародних змагання представляють країну і мають розуміти свою відповідальність, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь, коментуючи вчинок бронзової призерки Олімпіади-2020 Ярослави Магучіх, яка після завершення змагань обіймалася з російською спортсменкою, довіреною особою президента РФ Володимира Путіна Марією Ласіцкіне.

"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті — що під час проведення і участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобовʼязані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер" , — розповів Кремінь.

"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України" , — зазначив мовний омбудсмен.

При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а дарма. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською" , — сказав він.

Нагадаємо, 7 серпня бронзовий призер Олімпіади-2020, молодший лейтенант ЗСУ Ярослава Магучіх на подіумі обіймалася з російської атлеткою Марією Ласіцкене, яка була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах в 2018 році. У Міноборони закликали не труїти спортсменку і обіцяли провести розмову з нею.