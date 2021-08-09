Україна хоче більше підтримки реформ від Штатів

Україна зацікавлена в збільшенні підтримки реформ з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-переговорів з адміністратором USAID, колишнім представником США в ООН Самантою Пауер, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу МЗС.

"Дмитро Кулеба висловив вдячність USAID за важливу незмінну підтримку внутрішніх трансформацій України, реформаторських зусиль державних інституцій та громадянського суспільства задля позитивних змін у нашій державі" , — йдеться в повідомленні.

Глава зовнішньополітичного відомства також висловив зацікавленість України в збільшенні підтримки реформ з боку USAID, а також в розширенні проектів Агентства в українських регіонах України, які межують з окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Співрозмовники обговорили перспективи підтримки USAID зусиль України зі створення нових можливостей для українських експортерів.

Крім того, Кулеба подякував Саманті Пауер за роки її роботи постпредом США при ООН, коли вона рішуче стояла на захисті України і міжнародного права.