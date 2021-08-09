Білл Гейтс опустився в списку найбагатших людей світу

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс опустився на п'яте місце в списку найбагатших людей світу після розлучення зі своєю дружиною Меліндой Френч Гейтс. Про це повідомляє Forbes, повідомляє Лента.Ру.

За даними видання, після передачі акцій колишній дружині стан Гейтса перейшло до 129,6 мільярда доларів. Через це американський підприємець поступився четвертим місцем в списку найбагатших людей світу засновнику Facebook Марку Цукербергу.

Білл і Мелінда Френч Гейтс офіційно розлучилися 2 серпня після 27 років шлюбу. У пари троє дітей - Дженніфер Катарін, Рорі Джон і Фібі Адель. Зараз Білл і Мелінда знаходиться в процесі розподілу активів: екс-дружина Гейтса вже отримала акції на загальну суму майже 2,5 мільярда доларів.