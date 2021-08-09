В Ізраїлі ув'язненому виплатять компенсацію за відсутність дієтичного харчування

Ув'язнений ізраїльської в'язниці "А-Шарон" звернувся до суду зі скаргою на Управління в'язниць (ШАБАС), яке не надала йому дієтичного харчування. За словами позивача, відсутність правильного харчування привело до проблем зі здоров'ям, повідомляє NEWSru.co.il.

Ув'язнений стверджував, що він багато разів звертався до керівництва в'язниці з проханням надати йому харчування, яке б включало в себе велику кількість овочів, фруктів і хліб з цілісного борошна, але його прохання ігнорувалися.

Ув'язнений звернувся до суду по дрібних позовах, вимагаючи від ШАБАС грошову компенсацію за завдані збитки його здоров'ю.

Управління в'язниць просило суд відхилити позов, оскільки протягом майже двох років ув'язнений не піднімав тему дієтичного харчування, і навіть підписав документ, в якому говорилося, що він не потребує дієти. У ШАБАС кажуть, що тільки близько року тому ув'язнений став говорити про необхідність особливого харчування, але не звертався з відповідним проханням до адміністрації в'язниці. Крім того, адвокати ШАБАС вважають, що немає ніяких доказів того, що здоров'ю позивача було завдано збитків.

Суд по дрібних позовах встав на сторону позивача і зобов'язав ШАБАС виплатити йому компенсацію в розмірі 5 тисяч шекелів (приблизно 1,5 тис. доларів США).