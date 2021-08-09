У ТКГ піднімуть питання про вбивство ув'язнених в "ДНР"

Українська делегація винесе на найближче засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке має відбутися 25 серпня, питання вбивства трьох українських в'язнів в колонії на окупованій території Донецької області, заявила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж. Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків" , - вважає представник української делегації.

Іванова зазначила, що українська делегація буде пропонувати включити ув'язнених, які перебувають в колоніях на території ОРДЛО, в список на обмін полоненими.

"Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку" , - додала представниця делегації.﻿

За її словами, це питання буде обговорюватися на найближчому засіданні підгруп ТКГ, яке заплановане на 25 серпня.