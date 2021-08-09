У Німеччині збитки від повені оцінили в 20-30 млн євро

Загальна сума збитків від масштабних повеней в німецьких федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц може досягти 30 млн євро, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет.

За його словами, збитки землі Північний Рейн-Вестфалія за попередньою оцінкою становлять 13 млн євро. Збитки в землі Рейнланд-Пфальц принаймні такі ж високі. Тому майбутній національний фонд відновлення має становити від 20 до 30 млн євро.

Тільки в Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, понад 200 дитячих садків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також понад 50 аптек.

Всі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відновлення.

Нагадаємо, в середині липня від масштабної повені в результаті сильних дощів постраждали західна Німеччина і сусідні землі Бельгії і Нідерландів. Ця повінь стала найбільшою катастрофою за останні півстоліття.

Жертвами повені стали 188 осіб, доля ще 16 досі невідома.