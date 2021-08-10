ЄС підтримав нові санкції проти режиму Лукашенко

Європейський союз (ЄС) підтримав введення Сполученими Штатами, Канадою та Великобританією нових санкцій щодо Білорусі, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що ЄС продовжить чинити тиск на режим президента республіки Олександра Лукашенко до тих пір, поки всі політичні в'язні не будуть звільнені, а в країні «не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні та незалежні вибори».

Раніше новий пакет обмежень проти Мінська прийняли в США. Американський лідер Джо Байден заявив, що протизаконні дії Мінська представляють серйозну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Вашингтона.