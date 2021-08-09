Байден обіцяв розсекретити документи по терактам 11 вересня

Міністерство юстиції США задумалося про зняття таємності з деяких документів, що мають відношення до терактів 11 вересня, до 20-х роковин трагедії. Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє Лента.Ру.

Як розповів Байден, в міністерстві пообіцяли якомога скоріше провести ревізію документів з грифом секретності. Він підкреслив, що вітає відповідну заяву міністра юстиції.

Відзначається, що раніше сім'ї загиблих пригрозили виступити проти участі Байдена в заходах, прилучених до річниці терактів, якщо він не розсекретить документи. На їхню думку, засекречені відомості могли б прояснити причетність влади Саудівської Аравії до події.

11 вересня 2001-го в США стався найбільший теракт в сучасній історії. Два літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону і ще один розбився в околицях Шанксвілл в Пенсільванії. В результаті загинули 2976 осіб, понад чотири тисячі людей були поранені.