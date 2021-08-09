У МЗС відреагували на погрози Лукашенко

Міністерство закордонних справ України закликає білоруську владу звільнити усіх політичних в’язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у заяві МЗС з нагоди річниці президентських виборів у Білорусі, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема Україною.

"На жаль, за рік ситуація в Республіці Білорусь в галузі свободи слова погіршилася. Були закриті та заблоковані десятки незалежних ЗМІ та громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників, представників творчої інтелігенції та пересічних білорусів опинились за ґратами за політично мотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів були вимушені покинути батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі" , - зазначають в МЗС.

МЗС закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

Водночас Україна застерігає Російську Федерацію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

"Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону. А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки" , - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство" , - йдеться в заяві.

Наголошується, що Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в нашій країні.