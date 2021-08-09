ПСУ зміцнило кордон з Білоруссю системою ППО "Ореанда"

Повітряні сили України (ПСУ) на кордоні з Білоруссю встановили на бойове чергування машини автоматизованої системи управління (АСУ) авіацією та протиповітряною обороною «Ореанда», повідомляє Лента.Ру.

Інформаційно-консалтингове агентство Defense Express зазначає, що розміщення подібної системи дозволить захистити Україну від агресивних дій РФ в повітряному просторі. Defense Express пише, що розгортання «Ореанди» відбулося перед російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2021», наміченими на осінь.

Характеристики даної системи, яку ВСУ отримали у 2016 році, не розкриваються.