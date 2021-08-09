Почалися всеукраїнські військові навчання на випадок вторгнення РФ

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна повинна забезпечити всебічну готовність сил оборони для протидії російській агресії, йдеться у пресслужбі Міноборони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Треба пам'ятати, що 8 серпня 2008 року проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам увірватися в Грузію. У тієї злочинної інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати та мирні жителі. Сьогодні знову "навчання", а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів та стягуванням техніки. Пам'ятаючи, для чого використовує прикриття навчаннями Кремль, ми повинні забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відбиття злочинних планів і саме це завдання виконують командно-штабні тренування, які почалися сьогодні" , - цитує пресслужба оборонного відомства слова Тарана.

В оборонному відомстві підкреслили, що 9 серпня почалися масштабні командно-штабні тренування з командуванням об'єднаних сил та іншими складовими силами оборони, відповідно до Плану підготовки ЗСУ у 2021 році.

Відзначається, що активні тренування на суші, морі та повітряному просторі почалися по всій території України і триватимуть до 13 серпня 2021 року.

Як інформує пресслужба Міноборони, до нинішніх навчань залучено всі види ЗС України. За словами Тарана, на п'яти загальновійськових полігонах нарощуються бойові здатності об'єднаних сил, 14 органів військового управління ЗСУ, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Також певні військові частини виконують практичні дії під час тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних, командно-штабних навчань.

У Міноборони додали, що Росія проводить масштабні навчання на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, на тимчасово окупованій території АР Крим і на російських військових базах у Вірменії і анексованих регіонах Грузії - Абхазії та Південній Осетії, а також на полігонах південних регіонів.