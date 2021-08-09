Атлетка Тимановська продала свою медаль
Атлетка Христина Тимановська, яку білоруська команда зняла з Олімпійських ігор в Токіо після того, як вона розкритикувала тренерів, виставила на аукціон медаль Європейських ігор 2019 року, повідомляє Українська правда.
За інформацією Білоруського фонду спортивної солідарності Тимановська продавала медаль "в підтримку вільних спортсменів Білорусі, які постраждали від дій режиму Лукашенка": самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звинувачують в організації розгону демонстрантів і опозиції після президентських виборів. Репресії торкнулися спортсменів, деякі з яких були ув'язнені за участь у вуличних протестах.
Наразі медаль продана. Всі кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності. У заяві фонду Тимановська сказала, що Європейські ігри були для неї надзвичайно важливі, тому що проводилися на домашній арені.