Атлетка Тимановська продала свою медаль

Атлетка Христина Тимановська, яку білоруська команда зняла з Олімпійських ігор в Токіо після того, як вона розкритикувала тренерів, виставила на аукціон медаль Європейських ігор 2019 року, повідомляє Українська правда.

За інформацією Білоруського фонду спортивної солідарності Тимановська продавала медаль "в ​​підтримку вільних спортсменів Білорусі, які постраждали від дій режиму Лукашенка": самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звинувачують в організації розгону демонстрантів і опозиції після президентських виборів. Репресії торкнулися спортсменів, деякі з яких були ув'язнені за участь у вуличних протестах.

Наразі медаль продана. Всі кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності. У заяві фонду Тимановська сказала, що Європейські ігри були для неї надзвичайно важливі, тому що проводилися на домашній арені.