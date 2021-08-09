Омбудсмен "просвітив" доктора Комаровського щодо мовної політики

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відповів на критику мовної політики з боку доктора Євгена Комаровського. Він зазначив, що є Конституція і відповідні закони, яких потрібно дотримуватися, повідомляє Обозреватель.

Про це Кремінь заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". Політик підкреслив, що будь-які коментарі на дану тему безперспективні.

"Я не можу зрозуміти, про що тут можна говорити. Є Конституція, є закон, є рішення Конституційного суду, є затверджений уповноважений із захисту державної мови" , – сказав мовний омбудсмен.

Кремінь пояснив, що в його завдання входить виконання конституційної норми щодо захисту громадян і створення умов для кращих можливостей в країні.

Таким чином уповноважений відповів на слова Комаровського, який обурився, що в країні є людина, яка рахує відсоток сказаних слів українською мовою.

За словами лікаря, він виїхав би з України разом з родиною, якби знав, що буде жити в країні, де є мовний омбудсмен.