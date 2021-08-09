У Київській області під час ДТП загинула однорічний дитина

На перехресті доріг між селами Мирівка і Горохове Кагарлицького району Київської області в понеділок, 9 серпня, зіткнулися Nissan Maxima і Skoda Octavia, в результаті чого загинула дитина, повідомляє Кореспондент.

Київ Оперативний

"За попередньою інформацією, Nissan Maxima, прямуючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення" , - зазначено в повідомленні Київ Оперативний.

Київ Оперативний

При цьому в Nissan знаходилися чотири людини, серед яких двоє дітей. Внаслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.