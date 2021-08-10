Компанія Бренсона зібралася на біржу

Авіакомпанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Atlantic розпочала підготовку до первинного публічного розміщення акцій на біржі (IPO). Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в компанії, повідомляє Лента.Ру.

Керівництво Virgin Atlantic вже веде переговори з банкірами і потенційними інвесторами. IPO пройде на Лондонській фондовій біржі восени цього року. Контрольним пакетом акцій компанії володіє Бренсон, який нещодавно злітав у космос на власному ракетоплані.

Йому належить 51 відсоток акцій, решта 49 відсотків - авіакомпанії Delta. Таким чином, він втратить контроль над Virgin Atlantic. Компанія вийде на біржу через 37 років після заснування. Sky News не уточнює, на яку оцінку розраховують керівники.

Британська компанія вирішила вийти на IPO, тому що сподівається на швидке відновлення авіасполучення між Великобританією та іншими країнами. Виручені від розміщення акцій кошти будуть спрямовані на розвиток трансатлантичних перельотів.