У Гвінеї встановлена перша смерть від невиліковної лихоманки

Влада Гвінеї зафіксувала перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург, яка наразі невиліковна. Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Лента.Ру.

Випадок вкрай заразною лихоманки виявлено в провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола. На цей час зразки досліджували у двох лабораторіях, а також направили в Інститут Пастера в Сенегалі, де підтвердили захворювання.

Як повідомили у ВООЗ, лихоманка Марбург належить до сімейства тих же вірусів, які призводять до зараження Ебола, і передається тим же шляхом. До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

У лютому у Гвінеї зафіксували чотири смертельні випадки лихоманки Ебола вперше з 2016 року. Летальні результати були в районі південно-східної провінції Нзерекоре.