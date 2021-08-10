В Індії почали вакцинувати іноземців

Іноземні громадяни, які проживають в Індії, тепер можуть зареєструватися на порталі CoWin для отримання вакцини від COVID-19. Про це заявило в понеділок Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї, повідомляє РБК-Україна.

За даними видання The print, для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт як посвідчення особи.

"Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення COVID-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію" , - заявили в міністерстві.

Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.

"Це також знизить можливість подальшої передачі інфекції від нещеплених осіб, які проживають в Індії. Це також забезпечить загальну безпеку від подальшої передачі вірусу COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталья Скороход