Автобаза ДУС закупила 2 мікроавтобуси на 4,4 млн грн

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" закупила два мікроавтобуси Volkswagen на 4,4 млн грн, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідно до договорів, текст яких оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендерів Автобаза Держуправління справами домовилася з ТОВ "Автосоюз" про закупівлю одного фургона на базі автомобіля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а також один мікроавтобус Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.

Крім того, Автобаза Держуправління справами має намір закупити у ТОВ "Ксенко авто продакшн" автомобіль швидкої допомоги типу С за 3,250 млн грн.