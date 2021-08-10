На принца Ендрю подали до суду за зґвалтування

Американка Вірджинія Джуфра (Робертс), яка стверджує, що британський принц Ендрю 20 років тому зробив в її відношенні акти сексуального насильства, в понеділок подала на нього в суд на території США. Про це розповів телеканалу Sky News її адвокат Девід Бойс, повідомляє ТАСС.

"У нашій країні жодна людина, будь він президентом чи принцом, не може стояти над законом, і жодну людину, якою б слабкою і безпорадною вона не була, не можна виключити зі сфери захисту закону. Протягом останніх п'яти років принц Ендрю і його радники блокували всі спроби залагодити цю справу, не доводячи його до судового розгляду. Уже давно пора закликати його до відповідальності" , - заявив Бойс.

Джуфра, яка нині проживає в Австралії з чоловіком і трьома дітьми, заявляє, що стала жертвою американського бізнесмена Джеффрі Епштейна, який нібито звів її з принцом. Вона стверджує, що син Єлизавети II тричі вступав з нею в сексуальний зв'язок проти її волі в 2001 році, коли їй було всього 17 років. Вона вимагає від 61-річного принца компенсації за отриманий фізичний і моральний збиток.

Сам герцог Йоркський неодноразово заперечував твердження про сексуальний зв'язок з 17-річною дівчиною. За його словами, він ніколи не зустрічався з Джуфра, а фотографія, на якій вони зображені разом в компанії коханки Епштейна Гілейн Максвелл, є підробкою.

У листопаді 2019 принц був змушений відмовитися від виконання офіційних обов'язків на тлі заяв Джуфра про те, що він був серед кількох чоловіків, з якими її примушували займатися сексом Епштейн і Максвелл.