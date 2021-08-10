У РФ чиновники влаштували майнінг-ферму на роботі

Чиновників Міністерства цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій Камчатського краю спіймали на майнінгу криптовалюти на роботі, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявили в пресслужбі уряду регіону РФ. Держслужбовці намагалися встановити на службові комп'ютери програмне забезпечення, підготовлене до обчислення криптовалют Monero, Bytecoin і Infinium-8.

Як пояснили в пресслужбі, дані програми могли поставити під загрозу інформаційну безпеку серверного обладнання та комп'ютерів, оскільки міг проникнути кріптоджекінг - комп'ютерний вірус, який ховається в системі і викрадає обчислювальні ресурси пристрою для видобутку цінних криптовалют.

Крім того, через високе навантаження це могло призвести до знеструмлення всіх систем уряду Камчатського краю. Уточнюється, що отримані в ході перевірки Мінцифри матеріали передані до Управління федеральної служби безпеки в регіоні.