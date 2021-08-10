10 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день лева, Мусульманський Новий Рік, Міжнародний день влогінгу, Міжнародний день біодизельного палива, повідомляє УНИАН.

У США - День державності штату Міссурі, День штату Коннектикут, День ліні, День подяки групі "Duran Duran", День десерту "Смор", День подяки хмарочосам, День "Побалуйте свою собаку", День коригувальної білизни, в Латвії - День вогню, в Таджикистані - День фізкультурника, в Італії - День святого Лаврентія, в Індонезії - День ветеранів, День пробудження технологій, в Гренаді - карнавальний вівторок, в Еквадорі - День Незалежності, в Нікарагуа - День святого Домініка, на Філіппінах - свято Богоматері "хорошої події", в Аргентині - День Військово-Повітряних сил, в Зімбабве - День Сил оборони.

Пам'ятні дати 10 серпня, річниці та події

10 серпня 1893 року був вперше запущений двигун, що працює на основі арахісового масла. Сам дизельний двигун був створений німецьким інженером і винахідником Рудольфом Дизелем в 1890-х роках. Запуск агрегату в місті Аугсбурзі і прийнято вважати першим випадком застосування біодизеля в історії. Для виробництва біодизеля використовують сільськогосподарські культури: в Європі - частіше ріпак, в США і Африці – сою, в Азії – кокосову або пальмову олію. Також застосовується відпрацьоване рослинне масло, тваринні жири, касторове масло, риб'ячий жир і т.д. перспективним джерелом сировини для виробництва біодизеля вважаються водорості. Екологічність біодизеля в тому, що при його використанні знижується виділення вуглекислого газу і кількість кіптяви. Також він не завдає шкоди тваринам і рослинам, а при попаданні в грунт і воду переробляється мікроорганізмами. Термін його практично повного біологічного розпаду в ґрунті або у воді - місяць, що дозволяє говорити про мінімізацію забруднення навколишнього середовища.

У 1833 році було засновано місто Чикаго. Але тоді це була село під назвою Вінді-Сіті з населенням менше ніж двохсот чоловік.

У 1876 році в канадському Онтаріо був здійснений перший у світі міжміський телефонний дзвінок, відстань між містами складала 13 км.

У 1897 році німецький хімік Фелікс Хоффман синтезував чисту ацетилсаліцилову кислоту, придатну для використання в медицині. Тобто, відкрив всім відомий "аспірин".

У 1985 році Майкл Джексон за 47,5 мільйона доларів купив всі права на пісні The Beatles.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 серпня вшановує пам'ять двох апостолів від сімдесяти - Прохора і Пармена. Інші назви свята: "День Прохора", "Прохоров день", "міняли".

Що сьогодні не можна робити

За народним повір'ям, в цей день не можна обмінювати свої речі на чужі - вигоди не буде. У народі казали - "На Прохора і Пармена не затівай ніякої міни". Також не можна одружитися - молодята проживуть разом недовго.

Прикмети на 10 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вранці багато роси - день буде сонячним;

вранці туман стелиться - до гарної погоди, піднімається вгору - до дощу;

безвітряно і ллє дощ - погода такою буде довго.

Іменини 10 серпня

Іменини у Никанора, Тимона, Ірини, Миколи, Олени, Сергія і Павла.