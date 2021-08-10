ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами в 2012 році на Одещині

Слідчі ГБР повідомили про підозру колишньому заступнику командира військової частини Повітряних Сил і техніку роти забезпечення військової частини Сухопутних військ, які в 2012 році допустили падіння автокрана з зенітними ракетами вартістю 1,5 млн гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в травні 2012 року заступник командира повинен був відправити зенітні ракети С-300 на парад. Через те, що автокран військової частини був на ремонті, він не міг виконати вантажні роботи. Для цього заступник командира позичив кран в іншої військової частині. Але він також виявився несправним. Технік роти, який сів за кермо крана розвантажувати ракети, взагалі не мав дозволу і кваліфікації на такий вид робіт. Під час розвантаження трьох ракет вагою 6 тонн кран перекинувся. В результаті падіння крана військовослужбовець, який перебував поруч, отримав перелом обох ніг, а боєприпаси вартістю 1,5 млн грн були пошкоджені" , - йдеться в повідомленні прес-служби ГБР.

Цю справа розглядали в суді з 2012 по 2015 рік. Тоді суд відправив її на додаткове досудове розслідування до військової прокуратури. У 2019 кримінальне провадження передали слідчим ГБР.

Колишньому заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Технік роти підозрюється в порушенні експлуатації спеціальної машини, що спричинило тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 415 КК України), і пошкодження боєприпасів, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 412 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.