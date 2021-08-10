Під Дніпром зловили шахрайку, що оформляла фейкові онлайн-кредити

Кіберполіція Дніпропетровщини викрила місцеву жительку у незаконному оформленні онлайн-кредитів на громадян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"33-річна мешканка Кривого Рогу за допомогою комплексної соціальної інженерії незаконно отримувала доступи до фінансового мобільному номеру, електронних скриньок та акаунтів в соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них онлайн-кредитів, в тому числі паспортні та інші дані. Надалі, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери постраждалих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян. Це дозволило їй не тільки "виводити" кредитні гроші, а й оформляти нові кредити на потерпілих" , - йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Нацполіціі.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 постраждалих на понад 300 тис. гривень. За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, копії підроблених документів і SIM-карти, що використовувалися у протиправній діяльності. Шахрайку затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.