У США побачили загрозу в інтернеті 5G

У США заявили про те, що зв'язок п'ятого покоління (5G) є "реальною загрозою" і несе в собі ризики для людей. На думку вчених, розвиток і поширення цієї технології вплинуть на демократію, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у звіті Національного демократичного інституту США, в якому вчені називають 5G "інтернетом майбутнього".

Дослідники стверджують, що в 5G таїться "реальна загроза". Так, зв'язок п'ятого покоління нібито відкриє для влади країн з авторитарним правлінням нові можливості. Через це можуть бути порушені права людини, а вся демократія опиниться під загрозою.

"Революційні технологічні зміни постійно впливали на розвиток демократичних держав. Але навіть на прикладі 4G ми бачимо, що технології, які являють собою драйвер громадянської мобілізації та безперешкодного поширення інформації, одночасно стають інструментом для дезінформації, стеження, цензури та експлуатації антидемократичними силами" , - заявили вчені у своєму звіті.

Також американські дослідники додали, що з впровадженням 5G збільшиться кількість хакерських атак. У звіті згадуються Російські зловмисники, які використовують злом і захоплення чужих даних для інформаційної війни.