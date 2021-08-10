В Ірані кожні дві хвилини помирає людина від СOVID-19
В Ірані від коронавірусу кожні дві хвилини вмирає людина. Влада повідомила про рекордну смертність від COVID-19, повідомляє РБК-Україна.
Іран повідомив про рекордну смертність за добу - коронавірус забрав життя 588 осіб. Влада країни скаржиться, що люди не дотримуються дистанції в той час, як в лікарнях кількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів, пишет The Guardian.
"Кожні дві секунди в Ірані заражається одна людина, і майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу", - повідомило державне телебачення Ірану.
Також оголосили, що 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.
Проблему смертності в Ірані пов'язують з повільною програмою вакцинації населення. У січні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що вони ненадійні і можуть сприяти поширенню інфекції.
Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав чиновників прискорити вакцинацію і використовувати "всі необхідні засоби" для стримування пандемії коронавірусу.
Автор: Наталья Скороход