В Ірані кожні дві хвилини помирає людина від СOVID-19

В Ірані від коронавірусу кожні дві хвилини вмирає людина. Влада повідомила про рекордну смертність від COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

Іран повідомив про рекордну смертність за добу - коронавірус забрав життя 588 осіб. Влада країни скаржиться, що люди не дотримуються дистанції в той час, як в лікарнях кількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів, пишет The Guardian.

"Кожні дві секунди в Ірані заражається одна людина, і майже кожні дві хвилини одна людина вмирає від коронавірусу" , - повідомило державне телебачення Ірану.

Також оголосили, що 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.

Проблему смертності в Ірані пов'язують з повільною програмою вакцинації населення. У січні верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що вони ненадійні і можуть сприяти поширенню інфекції.

Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав чиновників прискорити вакцинацію і використовувати "всі необхідні засоби" для стримування пандемії коронавірусу.

Автор: Наталья Скороход